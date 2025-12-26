Muğlaspor’da alkışlar defansa

Bu sezon 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Muğlaspor, profesyonel liglerdeki 139 takım arasında kalesinde en az gol gören ikinci ekip konumunda. Ligde bu sezon oynadığı 17 maçta yalnız 8 gol yiyen Muğlaspor'u bu kategoride sadece 6 gole geçit veren 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Etimesgutspor geçebildi. Süper Lig'de Göztepe, 3'üncü Lig'de Silifke Bld ve Kütahyaspor 9'ar gol yedi. Muğla, oynadığı 17 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı. Öte yandan yeşil-beyazlılar bahis nedeniyle 12 ay ceza alan Cengiz Ötkün'le yollarını ayırırken, 45'er günlük hak mahrumiyetleri sona erecek Fatih Somuncu ve Batuhan Yılmaz bu hafta görev alabilecek.