Haberler Spor Galatasaray'dan stoper hamlesi! İspanyol basını açıkladı

Galatasaray, savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılıların ünya yıldızı savunmacıya kanca attığı öne sürüldü. Yıldız futbolcu için dev kulüplerin de ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ara transfer döneminde takıma yapılması planlanan takviyeler için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, savunma kurgusunun ortasına takviye yapmakta kararlı olduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmayı planlayan Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Galatasaray'ın 32 yaşındaki savunmacı Antonio Rüdiger ile ilgilendiği belirtildi.

TEK TALİP GALATASARAY DEĞİL!

Alman stoperin peşinde sadece sarı-kırmızılıların değil, Avrupa ve Körfez ekiplerinin de olduğu açıklandı. Antonio Rüdiger'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal'in olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın Antonio Rüdiger'in tecrübesinden faydalanmak istediği ve kadrosunu Şampiyonlar Ligi seviyesinde lider bir stoperle güçlendirmeyi planladığı belirtildi.

BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

Antonio Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla 7 müsabakada forma şansı buldu. Alman savunmacı, bu karşılaşmalarda 606 dakika sahada kaldı. Alman stoperin Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Antonio Rüdiger'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

