Manisa Basket yine kayıp

Ege temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye diş geçriemedi. Alt sıralardan uzaklaşmanın mücadelesini veren Manisa ekibi, İstanbul temsilcisine deplasmanda 93-79’luk skorla mağlup oldu ve üst üste 5. mağlubiyetini ayrıldı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Manisa Basket, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 93-79 mağlup oldu. Bu sonuçla oynadığı son 5 karşılaşmanın tümünden yenilgiyle ayrılan Ege temsilcisi, 2025 yılının son maçında hedeflediği çıkışı gerçekleştiremedi. Müsabakaya istediği gibi başlayamayan Manisa Basket, ilk periyodu 26-20 geride tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine üstünlük kurmakta zorlanan Ege ekibi, soyunma odasına 43-38'lik skorla geride gitti. Üçüncü çeyrekte ise fark açıldı. Oyundan kopmaya başlayan Manisa Basket, 66-52'lik skorla farkın 14'e yükselmesine engel olamadı.

MINTZ'İN 20 SAYISI YETMEDİ

Son çeyrekte İstanbul ekibi üstünlüğünü iyice hissettirirken, Manisa ekibi ise oyundan düştü. Manisa Basket deplasmanda Fenerbahçe'ye 93-79'luk skorla mağlup oldu. Ege temsilcisinde Judah Mintz'in 20, Maozinha Pererira'nın 14 ve Jayce Jhonson'ın ise 10 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

