Merkezefendi’den paraşütsüz düşüş

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hedefleyen ancak son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Merkezefendi Basket, Mersin deplasmanında da umduğunu bulamadı.

Maçın ilk bölümünde Cowan ve March ile etkili olan ev sahibi ekip 6 sayılık bir fark yakaladı. Pota altında Badzim ile etkili olmaya çalışan Denizli ekibi ilk çeyrekte farkın açılmasını engelleyemedi: 33-23. İkinci çeyrekte rakibin hızlı hücumlarına çare bulamayan Ege temsilcisi oyundan düştü ve ilk yarı 66-41 sona erdi. İkinci yarıda Merkezefendi farkı eritmekte başarılı olamadı. Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyreğin sonunda skor 84-63 oldu. Son periyodun ilk 5 dakikasında savunmasını sertleştiren Merkezefendi, farkı 21'den 13'e indirdi. Mola sonrası hızlı hücumlarını sürdüren konuk ekip son 2 dakikaya girilirken skoru 95-86 yapsa da rakibine yetişemedi ve maç 110-92 sona erdi. Bu sonuçla Merkezefendi 13. hafta sonunda 4 galibiyette kalırken, Mersin ise 4. galibiyetini almayı başardı.