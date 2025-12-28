Samsun aradığını Başkent’te buldu

Samsunspor, serbest kalma bedeli ile Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına varan Anthony Musaba'nın boşluğunu doldurmak için aradığı oyuncuyu Ankara'da buldu.

Gençlerbirliği forması giyen Franco Tongya'yı gündemine alan Karadeniz temsilcisi, 12+2 yabancı kuralındaki +2 genç yabancı kontenjanına uygun olan İtalyan yeteneği kadrosuna katmak istiyor. Gençlerbirliği forması giyen 23 yaşındaki Kamerun asıllı İtalyan kanat oyuncusu Franco Tongya, Juventus altyapısından yetişirken, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte Tongya, 13 karşılaşmada rakip ağları 3 kez havalandırdı.