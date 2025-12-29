Emekli futbolcu Ömer Toprak antrenör oldu

UZUN yıllar Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formaları giyen, Türkiye'de ise A Milli Takım'ın yanı sıra Başakşehir'de de oynayan Ömer Toprak, aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekibe geçiş yaptı. 36 yaşındaki eski futbolcu LaLiga ekibi Real Sociedad'ın yeni teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'nun teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil oldu. İspanyol ekibinin sosyal medya hebasından Ömer Toprak'ın yer aldığı yeni teknik ekibin göreve resmen başladığı duyuruldu.