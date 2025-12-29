Fener’den 2. atak

ŞAMPİYONLUĞUN en güçlü adayları arasında yerini alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi hedefini de tutturmak için kollara sıvadı. Kadrosuna mutlak takviye yapacak olan Fenerbahçe ikinci bombayı da patlatmaya hazırlanıyor. Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödeyip transferi resmiyete dökmeye hazırlanan Fenerbahçe, ikinci takviyesini Hollanda'dan yapıyor. Ara transfer döneminde savunmaya sol bek transferi de planlayan Fenerbahçe, bir süredir Souffian El Karouani ile görüşme halindeydi. Sarı-lacivertli kurmayların, hem oyuncu, hem de kulübü Utrec

Utrecht ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ

25 yaşındaki Fas uyruklu savunma oyuncusu Souffian El Karouani'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı. Sol bekin yanı sıra merkez orta sahada da görev yapabilen oyuncu, çok yönlü özelliği sayesinde teknik direktör Domenico Tedesco tarafından ilk tercih edilen isim oldu.