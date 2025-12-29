KSK’nin nefesi yetmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Karşıyaka deplasmanda eski koçu Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Safiport Erokspor'a konuk oldu. İlk periyotta Samete ve Moody ile pota altında etkili olan Kaf-Kaf, 12-19'luk üstünlüğü yakaladı. Ev sahibinin toparlanmasıyla bu çeyrek 20-23 sona erdi. İkinci periyota da üst üste basketlerle başlayan KSK üstünlüğü koruyamadı ve devreye 46-41 Erokspor önde girdi.

17 SAYI FARKTAN GELDİ

Üçüncü çeyreğe ev sahibi hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla başladı. Oyun kurmakta zorlanan yeşil-kırmızılılar 60-43 geriye düştü. Moladan sonra savunmasını sertleştiren Kaf-Kaf farkı tek haneli sayılara çekti. Son çeyreğe 70-61'lik skorla gidildi. Dördünccü periyodun başında 12-4'lük bir seri yakalayan Kaf-Kaf skoru 74-73 yapsa da bir türlü öne geçemedi. Toparlanan ev sahibinin yakaladığı 7 sayılık farkı tekrar 1'e düşüren Kaf-Kaf son saniyelerde daha çok hata yapınca sahadan 97-94 yenik ayrıldı. Erokspor'da Petr Cornelie 26 sayı ile yıldızlaşırken Egehan Arna 23 sayıyla kritik katkı verdi. Karşıyaka'da Samet Geyik 21 sayıyla takımın en skoreri olurken Stefan Moody 18 sayı kaydetti.