Manisa FK ikinci yarıdan çok umutlu

TRENDYOL 1. Lig'de önemli rakiplerinden Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza atan Manisa FK, düşme hattından uzaklaşıyor. Son 4 haftada 3. galibiyetini alarak 23 puana yükselen Ege temsilcisinde teknik direktör Mustafa Dalcı, çok zor bir deplasmanı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Takımının karakter gösterdiğini ifade eden Dalcı, "Zaten bu karakterle maçı kazandık diyebilirim. Burada aslan payı oyuncularımın" dedi. Düşme hattından uzaklaşan siyah-beyazlıların Play-Off hattıyla arasındaki fark ise 7'ye düştü.