  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Sergen Yalçın onayladı! O isim takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusuydu. Siyah-beyazlılarda ayrılık kararı alındığı kaydedildi. İşte o isimle ilgili detaylar…

SABAH

Giriş Tarihi:

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda kadro planlaması konusunda takımda düşünülmeyen oyuncular için de harekete geçildi. Beşiktaş'ta sezon başında takıma dahil edilen oyuncu ile yolların ayrılabileceği belirtildi. Öte yandan transfere Sergen Yalçın'ın onay verdiği vurgulandı.

Beşiktaş forması giyen Taylan Bulut'un ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

KASIMPAŞA TALİP OLDU

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Taylan Bulut ile ilgilendiği vurgulandı. Kasımpaşa'nın Taylan Bulut'u kiralamak için Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SERGEN YALÇIN ONAYLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Taylan Bulut'un kiralanması konusunda onay verdiği kaydedildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA