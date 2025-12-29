Sergen Yalçın onayladı! O isim takımdan ayrılıyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda kadro planlaması konusunda takımda düşünülmeyen oyuncular için de harekete geçildi. Beşiktaş'ta sezon başında takıma dahil edilen oyuncu ile yolların ayrılabileceği belirtildi. Öte yandan transfere Sergen Yalçın'ın onay verdiği vurgulandı.

Beşiktaş forması giyen Taylan Bulut'un ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

KASIMPAŞA TALİP OLDU

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Taylan Bulut ile ilgilendiği vurgulandı. Kasımpaşa'nın Taylan Bulut'u kiralamak için Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SERGEN YALÇIN ONAYLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Taylan Bulut'un kiralanması konusunda onay verdiği kaydedildi.