Victor Osimhen Nijerya’yı sırtladı

AFRİKA Uluslar Kupası C Grubu 2. haftasında Nijerya ile Tunus önceki akşam karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Nijerya, 3-2 kazandı. Nijerya'nın 3 golünü de Türk futbolunun yakından tanıdığı isimler kaydetti. Galatasaraylı yıldız santrfor Victor Osimhen, 44'üncü dakikada Nijerya'yı öne geçirdi. 50'inci dakikada Beşiktaş'ın ve Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı Wilfried Ndidi farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın transfer döneminde ciddi şekilde ilgilendiği Ademola Lookman, 67'de sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. Nijerya, C Grubunda 2'de 2 yaparak 6 puanla zirveye yerleşti.