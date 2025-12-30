Fenerbahçe’de ayrılık! Yıldız ismin bonservisi açıklandı

Devre arası transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de bu kez flaş bir ayrılık gelişmesi meydana geldi. Tedesco'nun onayıyla kanat, orta saha ve santrfor için hamleler yapan Fenerbahçe'de bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

SZYMANSKİ'YE TEKLİF

Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla gözden düşen Sebastian Szymanski'ye Lyon talip olmuştu. Sezon başında da tecrübeli isimle ilgilenen Fransız ekibinin, ara transfer döneminde de teklif yapacağı iddia edildi.

10 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Ligue 1 temsilcisi, Polonyalı orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN MEVCUT TALEBİ

Buna karşın sarı-lacivertli ekibin Szymanski'yi 13 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği belirtildi.