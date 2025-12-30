Haberler Spor Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız ismin bonservisi açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız ismin bonservisi açıklandı

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yeni bir ayrılık haberi ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde yıldız ismine yazın da talip olan ekibin tekrar kapıyı çalacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de ayrılık! Yıldız ismin bonservisi açıklandı

Devre arası transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de bu kez flaş bir ayrılık gelişmesi meydana geldi. Tedesco'nun onayıyla kanat, orta saha ve santrfor için hamleler yapan Fenerbahçe'de bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Yıldız ismin bonservisi açıklandı

SZYMANSKİ'YE TEKLİF

Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla gözden düşen Sebastian Szymanski'ye Lyon talip olmuştu. Sezon başında da tecrübeli isimle ilgilenen Fransız ekibinin, ara transfer döneminde de teklif yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Yıldız ismin bonservisi açıklandı

10 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Ligue 1 temsilcisi, Polonyalı orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN MEVCUT TALEBİ

Buna karşın sarı-lacivertli ekibin Szymanski'yi 13 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği belirtildi.

