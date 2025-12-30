Muğlalı atletlerden madalya yağmuru

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Atletizm Altyapı sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Yıldız Erkeklerde Kerem Batur Genç; Küçük Erkeklerde Alper Çakmak; Küçük Kızlarda Mine Filiz; Minik Erkeklerde Deniz Çelebi ve Minik Kızlarda Lara Karageç altın madalyanın sahibi oldu. Küçük Erkeklerde Ali Efe Gümüş ve Yağız Öntaş; Küçük Kızlarda Elif Gönül Acar ile Minik Kızlarda Fatma Meryem Kutlu gümüş madalya kazanırken, Küçük Kızlarda Zeynep Onur üçüncü olarak bronz madalya elde etti.