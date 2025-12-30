Semih piyangosu

BEŞİKTAŞ'TAN Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un son haftalardaki performansı İtalyan kulübünün dikkatini çekerken siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir haber geldi. Genç forvetin son iki maçtaki golleri sonrası, Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü iddia edildi. Semih'in sözleşmesinde 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan Beşiktaş'a yüzde 20 pay bulunuyor. Eğer Cagliari, satın alma opsiyonunu kullanırsa Beşiktaş'ın kasasına 12 milyon euro girecek. Bilindiği üzere Serie A'da son haftalarda forma şansı bulan Semih, önce Pisa ardından da Torino maçında ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız takımda yaşanan sakatlıkların artmasıyla bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek Cagliari yönetiminin güvenini kazandı. 20 yaşındaki santraforun, Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın Semih Kılıçsoy'dan gelecek parayı yapılacak yeni transferlerde kullanacak.

İKİ YILDIZ KARTAL'A ÇOK YAKIN

BU arada transfer döneminde savunma ve orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, B.Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Emre Can için ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, sözleşmelerinin bitmesine 6 ay kalan Salih Özcan ve Emre Can için Alman kulübüne toplam 2 milyon Euro teklif ettiği ifade ediliyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA İKİ YOLCU DAHA VAR

ARA transfer döneminde kadroda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Mert Günok'un ardından, iki futbolcu daha gözden çıkarıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılmasının kararlaştırıldığı gelen haberler arasında. Ocak 2024'te Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer edilen İsveçli Svensson, bu sezon çoğu maçta kadroya dahi alınmazken, sadece 10 karşılaşmada oynadı ve 2 asist yaptı. Sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanan Çek sol bek Jurasek ise 17 maçta forma giymesine karşın gol ya da asist üretemedi.