Somaspor Cafer Elek ile anlaştı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor günler yaşayan Somaspor ilk yarıyı düşme hattında 16. sırada tamamlayan Somaspor, teknik direktörlük görevine 39 yaşındaki Cafer Elek'in getirildiği açıklandı. Kariyerine futbolu bıraktıktan sonra 2020 yılında Ceyhan Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Elek, Samsunspor'da scout ve şef scout olarak devam etti. Adana 1954 FK'da ve Etimesgut Belediyespor'da sportif direktörlük görevlerinde bulunan Elek, ilk teknik direktörlük görevini de Etimesgut SK'da 2024-2025 sezonunda gerçekleştirdi. Etimesgut SK'nın başında 27 maça çıkan Elek daha sonra sırasıyla Yozgat Bld Bozok Spor ve Zonguldakspor FK'yı çalıştırdı.