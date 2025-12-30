Trabzon’da rota Belçika

DEVRE arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Yari Verschaeren ismi yeniden öne çıktı. Belçika medyasının iddiasına göre bordomavili yönetim, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Anderlecht ile temas kurdu. Asıl mevkisi 10 numara olan Verschaeren'e Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın da ilgi gösterdiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Belçikalı futbolcunun transfer sürecinin bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Bu sezon 19 resmi maçta görev alan Verschaeren, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Bu arada Trabzonspor'un yerli oyuncu arayışında bir diğer ismin ise Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu olduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin, hücum hattı için Ahmed Kutucu konusunda da nabız yokladığı ifade ediliyor. 25 yaşındaki Ahmet Kutucu, bu sezon Galatasaray'da 3 kulvarda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 8 maçta süre alabildi ve 157 dakika sahada kaldı. Ahmet, bu sezon Süper Ligde 1 asist, Türkiye Kupasında 1 gol olmak üzere 157 dakikada 1 gol ve 1 asistlik performans üretti.