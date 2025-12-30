Yunusemre Bld. Süper Lig’e yükseldi

YUNUSEMRE Belediyespor Erkek Judo Takımı, Ankara'da gerçekleştirilen Süper Lig'e Yükselme Müsabakalarında ortaya koyduğu başarılı performansla adını Süper Lig'e yazdırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak Manisa'ya kupa ve madalyayla döndü. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Manisa ekibi, ilk turda Tekirdağ Hayrabolu Bld'yi 4-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Karaman İ.Ö.İ. karşısında 5-0'lık net bir galibiyet alan ekip, yarı finalde ise Bilecik GSİM'i yine 5-0 yenerek finale yükseldi. Final müsabakasında Sakarya Çaybaşı'na mağlup olan Yunusemre Bld., organizasyonu ikinci sırada tamamladı.