Denizli’de imamdan gençlere büyük hizmet

DENİZLİ
'DE gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak isteyen imam İsmail Taslacı, iki esnafla birlikte kulüp satın aldı. Kötü bir dönemden geçerken devralınan spor kulübü, 1 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılar yakaladı. Denizli'nin Merkezefendi
ilçesine bağlı Başkarcı mahallesinde 1 yıl önce zor şartlar altında devralınan Baskarsi İdman Yurduspor Kulübü, yönetim ve teknik ekibin özverili çalışmalarıyla büyük bir başarı hikayesine imza attı. Kulüp Başkanı Taslacı, sürecin yönetici arkadaşlarının desteğiyle aşıldığını belirterek, "Kulübü öncelikle yeni nesillerimiz ve gençlerimiz için devraldık. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve sporun disipliniyle büyümelerini istiyoruz" dedi.