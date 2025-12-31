Fenerbahçe’de son aday Nkunku

DEVRE arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, golcü arayışlarında dünyaca ünlü bir ismi listenin başına çekti. Sarı-lacivertlilerin transferdeki bir numaralı hedefinin Christopher Nkunku olduğu öğrenildi. Fransız yıldızın, yeterli forma şansı bulamadığı Milan'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TEDESCO ETKİSİ

NKUNKU'NUN bu kararında, kariyerinin en verimli dönemini birlikte geçirdiği Domenico Tedesco yıldığı diği teknik direktör co ile yeniden çalışma fikrinin etkili olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız hücum oyuncusunun transferi için Milan'la resmi temaslara başlarken İtalyan kulübünün 37 milyon Euro seviyesindeki bonservis beklentisi süreci zorlaştırıyor. Kanarya'nın, Domenico Tedesco'nun da çok istediği bu transfer için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.