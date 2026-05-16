SON DAKİKA: İstanbul'da tüyler ürperten gerçek! Kayıp kadının sırrı tek bir mesajla çözüldü! İşte katilin kan donduran ifadesi...

İLK BAŞTA İNKAR ETTİ Gözaltına alınan Erkan B. ilk ifadesinde, "Evet birlikteydik ama sonra ayrıldık. Sonrasını bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti. Ancak polis elde edilen teknik takip, HTS kayıtları ve deliller karşısında şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini tespit etti.

CESEDİ GECE BOYUNCA ARABADA BEKLETMİŞ Cinayetin ardından paniğe kapılan şüpheli, cesedi aracının arka koltuğuna yatırarak evine giderek geceyi uyuyarak geçirdi. Ertesi gün Çatalca 'ya giden şüpheli burada cesedi 4-5 parçaya ayırdı. Parçalanan cesetlerin poşetlendiği, olayda kullanılan bıçak ile kıyafetlerin de ayrı poşetlere konulduğu öğrenildi.

KÖPEĞİN TASMASI İLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ Soruşturma derinleşince detaylar ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması sonucuna göre olay şöyle gelişti;. İddiaya göre İranlı kadın, Erkan B. evinde kalmak istediğini söyledi. Bu sırada Erkan B.'nin imam nikahlı eşinden telefon gelince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Farkhondeh Ghaem Maghami'nin köpeğin tasmasıyla Erkan B.'ye vurdu. Bunun üzerine şüphelide aynı tasma ile kadını boğarak öldürdü.

TELEFONU VALEYE BIRAKMIŞ

Soruşturma dosyasında ise ilgniç ayrıntılar ortaya çıktı. Şüpheli Erkan B., polise yakalanmamak için akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Plana göre Erkan B.,kadın arkadaşı Maghami'nin cep elefonunu Büyükçekmece'de bir işletmenin valesi Mesut A.'ya bırakarak "Ben ararsam telefonu aç, başka aramaları açma" dedi. Şüpheli bu yöntemle kadının halen hayatta olduğu izlenimi vermeye çalıştı.

CESEDİ KIRŞEHİR'E GÖTÜRÜP GÖMMÜŞ

Çıkan ayrıntılara göre Erkan B. 16 Nisan günü saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak Kırşehir'in Mucur ilçesine gittiği belirlendi. Yol boyunca yalnızca bir noktada durduğu tespit edilen Erkan B. 17 Nisan günü , menfez yakınındaki yumuşak toprağa ceset parçalarını yaklaşık 13-14 dakika içinde gömüyor. Ancak bir süre sonra hayvanlar tarafından gömülen cesetler çıkarılıyor.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

22 Nisan'da köylülerin ihbarı üzerine bölgede gömülü halde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlik tespiti sırasında kadının diş implantları ile sol ayak bileğindeki platin dikkat çekti. Yapılan incelemelerde cesedin Farkhondeh Ghaem Maghami'ye ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

WHATSAPP MESAJINI KENDİSİ ATMIŞ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 18 Nisan'da apartman grubuna gönderilen mesaj oldu. Polis, Erkan B.'nin HTS kayıtlarına yakalanmamak için kendi telefonunu evde bıraktığını, daha sonra kadının telefonunu almaya giderek mesajı kendisinin gönderdiğini belirledi.

YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Polis soruşturmasında Erkan B.'nin n olaydan sonra 22 Nisan'da yurt dışına çıktığı, 25 Nisan'da yeniden Türkiye'ye döndüğü de tespit edildi.