SON DAKİKA: İstanbul'da tüyler ürperten gerçek! Kayıp kadının sırrı tek bir mesajla çözüldü! İşte katilin kan donduran ifadesi...

Son dakika haberleri... Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Maghami'den haber alamayan akrabasının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma yaptı.
EVDEKİ DETAYLAR POLİSİ ŞÜPHELENDİRDİ
Evde yapılan incelemede, yemeklerin bozulduğu, camın açık olduğu ve kadının kısa süreliğine dışarı çıkmış gibi evi bıraktığı görüldü. Aidatlarını düzenli ödeyen ve yaşam disiplinine sahip olduğu belirtilen kadının aniden ortadan kaybolması şüphe uyandırdı.
WHATSAPP MESAJI ŞÜPHELERİ ARTIRDI
Soruşturma sürerken 18 Nisan'da apartmanın WhatsApp grubuna Farkhondeh Ghaem Maghami adına, "Arkadaşlarımla tatildeyim" şeklinde mesaj gönderildi. Ancak polis, kadının Türkçe yazamadığını belirledi ve bu durumu şüpheli buldu Bunun üzerine derinleşen soruşturma akıllara durgunluk veren olaylara uzandı.
ERKEK ARKADAŞI MÜTEAHHİT ÇIKTI
Polis hemen kadının cep telefonuyla ilgili çalışma başlattı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının son görüştüğü kişinin 49 yaşındaki müteahhit Erkan B, olduğunu belirledi. İkili arasında yaklaşık 4-5 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Telefon sinyal kayıtları ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Erkan B.'nin 14 Nisan günü öğle saatlerinde Esenyurt'taki evinden çıktığını ve Farkhondeh Ghaem Maghami'yi evinden alarak Büyükçekmece'ye götürdüğünü tespit etti. İkilinin burada birlikte yemek yediği belirlendi.
İLK BAŞTA İNKAR ETTİ
Gözaltına alınan Erkan B. ilk ifadesinde, "Evet birlikteydik ama sonra ayrıldık. Sonrasını bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti. Ancak polis elde edilen teknik takip, HTS kayıtları ve deliller karşısında şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini tespit etti.
KÖPEĞİN TASMASI İLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Soruşturma derinleşince detaylar ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması sonucuna göre olay şöyle gelişti;. İddiaya göre İranlı kadın, Erkan B. evinde kalmak istediğini söyledi. Bu sırada Erkan B.'nin imam nikahlı eşinden telefon gelince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Farkhondeh Ghaem Maghami'nin köpeğin tasmasıyla Erkan B.'ye vurdu. Bunun üzerine şüphelide aynı tasma ile kadını boğarak öldürdü.
CESEDİ GECE BOYUNCA ARABADA BEKLETMİŞ
Cinayetin ardından paniğe kapılan şüpheli, cesedi aracının arka koltuğuna yatırarak evine giderek geceyi uyuyarak geçirdi. Ertesi gün Çatalca'ya giden şüpheli burada cesedi 4-5 parçaya ayırdı. Parçalanan cesetlerin poşetlendiği, olayda kullanılan bıçak ile kıyafetlerin de ayrı poşetlere konulduğu öğrenildi.
TELEFONU VALEYE BIRAKMIŞ
Soruşturma dosyasında ise ilgniç ayrıntılar ortaya çıktı. Şüpheli Erkan B., polise yakalanmamak için akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Plana göre Erkan B.,kadın arkadaşı Maghami'nin cep elefonunu Büyükçekmece'de bir işletmenin valesi Mesut A.'ya bırakarak "Ben ararsam telefonu aç, başka aramaları açma" dedi. Şüpheli bu yöntemle kadının halen hayatta olduğu izlenimi vermeye çalıştı.
CESEDİ KIRŞEHİR'E GÖTÜRÜP GÖMMÜŞ
Çıkan ayrıntılara göre Erkan B. 16 Nisan günü saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak Kırşehir'in Mucur ilçesine gittiği belirlendi. Yol boyunca yalnızca bir noktada durduğu tespit edilen Erkan B. 17 Nisan günü , menfez yakınındaki yumuşak toprağa ceset parçalarını yaklaşık 13-14 dakika içinde gömüyor. Ancak bir süre sonra hayvanlar tarafından gömülen cesetler çıkarılıyor.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
22 Nisan'da köylülerin ihbarı üzerine bölgede gömülü halde bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlik tespiti sırasında kadının diş implantları ile sol ayak bileğindeki platin dikkat çekti. Yapılan incelemelerde cesedin Farkhondeh Ghaem Maghami'ye ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu raporunda, yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
WHATSAPP MESAJINI KENDİSİ ATMIŞ
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 18 Nisan'da apartman grubuna gönderilen mesaj oldu. Polis, Erkan B.'nin HTS kayıtlarına yakalanmamak için kendi telefonunu evde bıraktığını, daha sonra kadının telefonunu almaya giderek mesajı kendisinin gönderdiğini belirledi.
YURT DIŞINA ÇIKMIŞ
Polis soruşturmasında Erkan B.'nin n olaydan sonra 22 Nisan'da yurt dışına çıktığı, 25 Nisan'da yeniden Türkiye'ye döndüğü de tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cinayet soruşturması kapsamında Erkan Bahçıvan'ın yanı sıra vale Mesut A. ile ortak arkadaşları olduğu öğrenilen Sedef G. de gözaltına alındı.
LUMINOL İNCELEMESİNDE KAN İZİ ÇIKTI
Cinayette kullanıldığı değerlendirilen araçta yapılan luminol incelemesinde de cihazın tepki verdiği öğrenildi. Polis ekipleri ayrıca şüpheliye hem kadını öldürdüğü evde hem de cesedi gömdüğü bölgede yer gösterme yaptırdı.
KAN DONDURAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan soruşturmada cinayeti itiraf eden Erkan B. yer göstermede tüyler ürperten ayrıntıları şöyle anlattı ;"O'nu Esenyurt'taki kendi ikametimde, evimden aldım, geldim buraya. Öldürme işlemini orada gerçekleştirdim. Zaten oradaydım, evimin 100 metre yanında. Dışarıda, sokakta? köpeğin tasması vardı işte. Ama tartıştık. Ben onu daha önceden evine götürmek istedim. Bostancı'ya götürdüm, Bostancı'da inmedi. Daha sonra Florya'ya gittik. Florya'da sahil kenarında da şey yaptık, inmedi. Yani bir fırsat bulsa arabadan inse, kaçıp gidecektim."
"EŞİMİN NUMARASINI GÖRÜNCE PROBLEM YAPTI"
"O kadar şey yapmama rağmen inmedi. En son arabada illa eve geleceğim dedi. Zaten o sırada eşim de aramıştı, eşim evdeydi. Ben normalde ofisime gelsem, beraber ofisime çıkıp oturacaktık ya da geceyi beraber geçirecektik ofiste. Gelmedi ofise. Eşimin numarasını görünce oraya gelmedi normalde. Gelecekti yani. Problem yaptı, bağırdı, çağırdı, inmedi arabadan."
"BOĞULDU"
'Eve kadar bıraktım, Bostancı'ya gittim, yine inmedi arabadan. En son arabada köpeği vardı zaten, onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya kalktı. O arada biz boğuştuk. Tasma elindeydi, saçına falan geçti, boynuna geçti. Ondan sonra baktım nefes almıyor. Arbede esnasında ama normalde çekip boğmuşum. Öldüğünü fark ettin sen? Ben 112'yi arayayım dedim, biraz sakinleştikten sonra. Baktım ki ses yok yani. Canlılık yok. Aramadım, Ondan sonra panik yaptım, korktum"
'KIRŞEHİR'E GÖTÜRDÜM"
"Sonrasında işte arabanın içinde durdu. Ben de otoparka indim, otoparkta durdu. Sabah oldu. Sabahleyin bekledim, bu akşam buraya gelene kadar vakit geçti. O günün ertesi günü hava kararana kadar bekledin. Bir şey oldum yani. İşte akşam üzeriydi. Suçtan kurtulmak için. Geldim buraya işte, Kayseri'ye. Orada yol kenarında bir yer gördüm. Kırşehir, Mucur. Kırşehir, Mucur'da.Kayseri'ye giderken Kırşehir Mucur'da bıraktın. Görmeden orada bir yere attın. Bıraktım, üstüne toprak attım."