İzmirli Bengisu Avcı zirve yaptı

İZMİRLİ ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 7 yıl önce başladığı hedefinde 2025'te Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk yüzücü ünvanını alırken, dünyada bunu başaran 40 sporcudan biri oldu. Bengisu Avcı, aynı zamanda İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nı ise bir Dünya rekoru, 2 altın ve 1 bronz ile madalya tamamladı. Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'yi (Okyanus Yedilisi) bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı, 2025 yılını büyük başarılar, rekorlar ve madalyalarla geride bıraktı. İzmirli ultramaraton yüzücüsü, 2018'den bugüne kadar peşinde koştuğu hayaline kavuştu ve yedi zorlu parkurdan oluşan Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk ünvanını aldı.