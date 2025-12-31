Kartal, Oğuz’u istiyor

SÜPER Lig'di ilk yarının bitimiyle birlikte Beşiktaş, takviye için kolları sıvadı. Siyahbeyazlı yönetim, Süper Lig'deki fırsat transferleri için pusuya yattı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı İrfan Can Kahveci için devreye giren Kartal, sarı-lacivertli ekipten Oğuz Aydın'ı da istedi. Süper Lig'den Trabzonspor da Oğuz Aydın için bastırırken 25 yaşındaki sol kanat için CSKA Moskova'nın da devreye girmesi Beşiktaş'ı harekete geçirdi.

OYUNCULARLA TEMASTA

SİYAH-BEYAZLILAR, hem yeni yılın ardından hem İrfan Can Kahveci, hem de Oğuz Aydın için sarı-lacivertli ekibe teklifte bulunacak. Fener'de kadro dışında kalan İrfan Can, Hull City ile görüşmelerde bulunurken siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcuyla maaş konusunda anlaşmak için temasa geçti. Yönetim, Oğuz'un şartlarını da araştırırken nabız yoklamaya hemen başladı. Beşiktaş, sezon başında da Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Cengiz Ünder'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı