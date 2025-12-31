Necip Uysal’dan emeklilik kararı

BEŞİKTAŞ'IN yollarını ayırdığı Necip Uysal, konuya ilişkin duygularını paylaşlaştı. Beşiktaş'ı her şeyden çok sevdiğini belirten 34 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim. Hayat bana şanlı Beşiktaş takımının kaptanı olmayı nasip etti; ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım. Ben hayatında siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun,kariyerime bu forma altında nokta koyacağım.