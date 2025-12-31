Sadettin Saran’dan seçim açıklaması!

Adli kontrol kararı sonrası camianın büyük desteğiyle karşılanan ve güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği konuşulan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kararını verdi. İşte detaylar…

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurur' kararı aldı. Başkan Sadettin Saran kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunurken kararın detaylarını dile getirdi;

"İLK KEZ KELİMELERİMİ TARTARAK SÖYLÜYORUM"

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım. Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum. Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum" diye belirtti.

"KULÜBÜMÜZÜ GENEL KURULA GÖTÜRECEĞİZ"

"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz. Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN YOLUNU BERRAKLAŞTIRMAK"

"Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur. Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardır. Bu süreç hukuki bir tartışmasının ötesine geçerek Fenerbahçemizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı. Beni asıl düşündüren, zorlayan bu oldu. Bu geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur" dedi.

"Ben bundan 61 yıl önce Amerikalı bir anne ve Kırıkkaleli bir babanın evladı olarak dünyaya geldim. Farklı kültürlerde büyüdüm. Vatan denildiğinde nerede durulacağın bilen, bu toprakların değerleriyle yetişmiş bir insan oldum. Hayatta Fenerbahçe'yi ve sporu çok sevdim. Yıllar boyunca ülkemin dört bir yanında imkanı olmayan çocukların sporla buluşabilmesi için tesisler ve okullar açtım. Son haftalarda hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim.; hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi ne kullandım ne gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde, olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır. Ben adalettin kaçmadım, kaçmıyorum. Söylenecek her sözün, cevaplanacak her sorunun cevabı hukuktur" diye konuştu.