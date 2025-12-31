Sarı-kırmızılılardan Raspadori’ye kanca

TRENDYOL Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Süper Kupa karşılaşmalarının hazırlıkları başlarken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet hattını güçlendirmek isteyen sarıkırmızılı yönetim, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye önemli bir alternatif arayışını sürdürüyor.

FORMA BULAMIYOR

ASLAN, bu kapsamda Atletico Madrid'den İtalyan golcü Giacomo Raspadori için temasa geçti. Sezon başında Napoli'den 22 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, beklentilerin aksine düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Teknik heyetin kadro planlamasında öncelikli isimler arasında yer almayan Raspadori'nin daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişmeler

üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, İtalyan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. Cim- Bom, zorunlu satın alma maddesi olmayan bir kiralama formülü üzerinde duruyor