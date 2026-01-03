Altay kurtuluş için sokakta

EKSİ puan silme ve küme düşme cezalarıyla karşı karşıya olan Altay Spor Kulübü'nde taraftarlar bugün saat 19.14'de "Kurtuluş yürüyüşü" düzenleyecek. Alsancak Migros önünde başlayacak kortej, Gündoğdu Meydanı'na kadar sürecek ve özellikle siyahbeyazlıların eski başkanı Mahmut Özgener'den destek istenecek. Siyah-beyazlı futbolseverler, yürüyüş için özel görseller hazırladı.

ORTAK HAREKET KARARI

GEÇTİĞİMİZ pazartesi günü taraftar grupları kendi içinde bir toplantı yaparak yürüyüşün planlamasını yapmıştı. İzmir ekibinin önde gelen tribün oluşumları, Kızılkabus, Forza Altay, Murteke, Çamdibi, Karabağlar, Alsancak Tayfa gibi gruplar ortak hareket etme kararı vardılar. Grup liderlerinin görsel katkılarıyla, bugünkü yürüyüş için kamuoyu oluşturma adına bir video hazırlandı.

BAŞKANLAR GELİYOR

HAFTA boyunca sosyal medya üzerinden çağrıda bulunuldu. Taraftarlar, Altay'ın eski başkanlarından oluşan bir pankart hazırladı ayrıca "Başka Altay yok" başlıklı bir set pankart da yaptı. Kurtuluş yürüyüşüne Başkan Sinan Kanlı ile birlikte eski başkanlar Süleyman Özkaral ve Ayhan Dündar'ın da katılması bekleniyor.