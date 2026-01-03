Gabon Milli Takımı süresiz askıya alındı

AFRİKA Uluslar Kupası'na grup aşamalarında veda eden Gabon'da, şaşkına çeviren olaylar yaşanıyor. Gabon hükümeti, Afrika Uluslar Kupası'nda üst üste üç mağlubiyet alarak grup aşamasında elenen ve Galatasaray'ın yıldızı Lemina'nın da formasını giydiği Gabon Milli Takımı'nı tüm organizasyonlardan süresiz olarak uzaklaştırdı. Bu kapsamda, takımın tüm uluslararası maçları iptal edildi ve milli takım faaliyetleri askıya alındı. Hükümet, başarısız sonuçlar nedeniyle teknik kadroyu resmen feshetti.Bu karar, federasyon içinde köklü bir değişim ve yeniden yapılanma sinyali olarak yorumlanıyor.