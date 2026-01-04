Aras direnemedi

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aras Spor, deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana'ya set almadan mağlup oldu: 3-0. Ligin ilk devresinin son maçında Bahçelievler Belediyespor'u mağlup ederek ligi iyi bir yerde noktalayan İzmir temsilcisi, bu yenilgiyle ağır bir darbe aldı. Müsabakaya iki takım da iyi başladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk seti sarı-lacivertliler 28-26 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Fenerbahçe oyunu domine etti. Maçtan tamamen kopan Aras önünde İstanbul ekibi, seti 25-14 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan Aras Spor başa baş bir mücadele gösterdi. Ancak setin son anlarında hata yapmayan Fenerbahçe seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı. Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta evinde Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.