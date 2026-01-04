Cagliari’den Semih açıklaması geldi

CAGLİARİ Başkanı Tommaso Giulini'den Beşiktaş'tan kiraladıkları Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklama geldi. Giulini oyuncunun opsiyonunu kullanıp kullanmayacaklarına dair soruya, "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini elinde tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir" dedi. Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari formasıyla 12 maçta süre alırken, 5 karşılaşmaya ilk 11 başladı. Genç futbolcu, 2 defa gol sevinci yaşadı.