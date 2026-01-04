Denizli İdmanyurdu yine çok hareketli

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'da, başkan değişikliği ile başlayan yeni yapılanma sürecinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımı 3. Lig'e çıkaran başkan İbrahim Gürel'in başkanlıktan affını isteyip yerine Mustafa Gölcü'nün başkan olmasıyla başlayan yeni yapılanma sürecinde, Gürel döneminde başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve 1 ay yeni başkan Gölcü'nün ekibinde başkan yardımcılığı görevine devam eden Volkan Kartlı, şok bir kararla istifa etti. Adeta kabuk değiştiren kırmızı- siyahlılarda yönetim aldığı kararla kulübün ismini de değiştirdi. Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'un yeni ismi Denizli İdmanyurdu 1959 oldu.