Fener’e Nijeryalı forvet

ARA transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak adına çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de listeye yeni bir adayın daha girdiği öğrenildi. Atletico Madrid'den Sörloth, Milan'dan Nkunku, Roma'dan Artem Dovbyk, Napoli'den Romelu Lukaku gibi isimler geçerken, sarı-Lacivertli takımın santrfor listesine Sevilla forması giyen Akor Adams'ı eklediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Sörloth, Nkunku, Dovbyk ve Lukaku konusunda istediği sonuca ulaşamaması halinde rotasını Adams'a çevireceği öğrenildi. Şu an Nijerya ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

7 MİLYON EURO CİVARI

Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği 1.90 boyundaki santrforun piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro seviyelerinde bulunuyor. Akor Adams bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 karşılaşmaya çıktı. Sahada 846 dakika kalan forvet, 3 gol ve 2 asist üretti.