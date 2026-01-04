Fethiyespor’un zorlu fikstürü

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'un ocak ayı maç programı netlik kazandı. Lacivert-beyazlılar, ocak ayında 4'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 resmi müsabakaya çıkacak. Ege ekibi, ligdeki ikinci devrenin ilk maçını 10 Ocak Cumartesi günü Ankara Demir ile evinde oynayacak. Ardından 13 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Muğla ekibi, 17 Ocak Cumartesi günü Soma Atatürk Stadı'nda Somaspor'a konuk olacak. 24 Ocak Cumartesi günü Aliağa FK'yı iç sahada ağırlayacak olan Fethiyespor, ocak ayının son maçında ise sahasında 31 Ocak Cumartesi günü 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek.