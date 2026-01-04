Manisa BŞB’den kadroya takviye

ARABİCA Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nin ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve şampiyonluk hedefleyen Vestel Manisa BBSK, kadrosunu dünya çapında bir isimle güçlendirdi. Manisa ekibi, sezona Sultanlar Ligi takımlarından Aydın forması ile başlayan Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska'yı renklerine bağladı.

"ŞAMPİYONLUK" PAROLASI

1.90 boyundaki Polonyalı yıldız, kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli liglerinde forma giydi. Özellikle hücumdaki yüksek yüzdesi ve bloktaki etkinliğiyle dikkat çeken 1998 doğumlu oyuncu, Türkiye macerasına Aydın BBSK ile başlamıştı. Rasinska kariyerinde KS Develop- Res Rzeszow (Polonya) ve Volley Academy Sassuolo (İtalya), ekiplerinde de forma giymişti. Taraftarların büyük heyecanla karşıladığı transfer, kulübün "şampiyonluk" parolasının en güçlü kanıtı olarak görülüyor.