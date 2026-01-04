Petkim’in 100’ü asıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkim deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 40 sayı farkla 100-60 yenildi. Petkimspor 5 galibiyette kalıp, bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı. Adı Milli Takım'la geçen Malachi Flynn 22 sayıyla maçın skoreri oldu. Petkim'in top kayıpları sonucunda Bahçeşehir Koleji ilk periyot sonunda farkı çift hanelere (22-12) getirdi.

FARKI 3 SAYIYA ÇEKTİ

İKİNCİ çeyrekte Bahçeşehir Koleji üçlükleri 13'te 2 ile atınca Petkimspor oyuna tutundu ve farkı 3 sayıya kadar çekti, devre 40-33 sona erdi. Trevion Williams'ı etkili kullanan Bahçeşehir Koleji 11-5'lik seriyle üçüncü çeyreğin 4.dakikasında farkı 13 sayıya (51-38) çıkardı. Petkim'in dağınık hücumları ile fark daha da açıldı ve Bahçeşehir son periyoda 67-48 önde girdi. Dördüncü çeyrekte Bahçeşehir istekli oyununu sürdürüp 33 sayı attı ve karşılaşmayı 40

sayı farkla (100-60) kazandı. Aliağa Petkimspor'da Stanley Whittaker 11 sayı, 1 asist, 5 top kaybı, David Efianayi 13 sayı, 2 ribaund, 4 asist, Yannick Frankie 11 sayı, 3 ribaund ve Roberts Blumbergs 12 sayı ve 5 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.