Potada Egeliler kritik sınavda

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik randevulara çıkacak. Son 4 maçını kaybederek alt sıralara yaklaşan Merkezefendi Belediyesi Basket düşme hattındaki Büyükçekmece Basketbol'u çıkışa geçme hedefiyle ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin 13 karşılaşmada 4 galibiyeti, antrenörlük görevine Ozan Bulkaz'ın yerine Faruk Beşok'u getiren Büyükçekmece'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattı sınırında kalan Manisa Basket ise Galatasaray'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki bu önemli mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde 13 haftada 3 galibiyetle yetinen Manisa temsilcisi geçen hafta göreve gelen antrenör Serhan Kavut yönetiminde ilk kez kazanmaya çalışacak.