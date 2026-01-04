Tranzonspor’dan stoper harekatı

TRABZONSPOR savunmaya takviye çalışmaları kapsamında rotasını Avusturya'ya çevirdi. Bordo-mavili ekibin Wolfsberger kulübünün 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği öne sürülüyor. Avusturya ekibine sunulan teklifin 7 milyon Euro'nun üzerinde olduğu konuşulurken bu teklifin yeterli bulunmadığı gelen haberler arasında. Trabzonspor her ihtimale karşı alternatif planların da devrede olduğu ve Başakşehir'de oynayan Opoku'nun da takipte bulunduğu konuşuluyor. Radardaki stoperlerden biri de Basel forması giyen Jonas Adjetey. 22 sürpriz sayılmayacak. viye yaşındaki Ganalı savunmacı 1.88 boyunda. Karadeniz temsilcisinin bu üç oyuncudan birini hafta içinde kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak.