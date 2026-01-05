Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak! Heyecanın adresi: atv

Turkcell Süper Kupa yarı final heyecanı bugün başlayacak, ATV'deki maçlarla heyecan tavan yapacak. Yeni formata göre bugün ilk karşılaşma- Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep'te oynanacak. Saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Turu geçen takım, ilk finalist olacak ve finalde yarın oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Yeni formatta mücadeleler, ilk kez dört takımla oynanacak. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, bordo-mavililer de Türkiye Kupası finalisti olmuştu. G.Saray ile Trabzon, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplamda tam 141 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabaka ise 0-0 berabere sona erdi. 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Galatasaray 7, Trabzonspor da 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Bordo-mavililer de 2010, 2021 ve 2022 yıllarında bu kupayı kazandı.