Olaylı maçın faturası belli oldu

Aydın Süper Amatör Lig'de 21 Aralık'ta oynanan ve lider Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Çine Madranspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları birbirine girmişti. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 oyuncunun aldığı cezalar belli oldu. Gergin geçen maç bitiminde iki takım oyuncuları arasında çıkan ve jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavga, ulusal ve yerel medyada geniş yankı uyandırmıştı. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından TFF'ye bağlı Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olayla ilgili görüntüleri talep ederek resen soruşturma başlatmıştı. Dosyanın Aydın Futbol İl Disiplin Kurulu'na gelmesinin ardından kararlar açıklandı.

8 İSME CEZA YAĞDI

Görüntülerden kavgaya karıştıkları belirlenen her iki takımdan toplam 8 futbolcunun savunmalarının alınmasının ardından cezaları belli oldu. Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Golgır 9 maç, Mikail Uluışık, Kemal Ecel ve Emirhan Efe Kılıç 4 maç ceza aldı.Çine Madranspor'dan ise Mehmetcan Edis ve Ali Berkay Serdar'a 9 maç, Sinan Şamil Demircan'a 6 maç ve Adnan Erdem'e 4 maç ceza uygulandı.