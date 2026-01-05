Tekke ve Buruk 9. kez rakip

Süper Kupa iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Okan Buruk'un ekibi 7 defa galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı. Ayrıca Buruk, çeşitli takımlarla Trabzonspor ile 20 kez karşılaştı. Buruk; Elazığ, Gaziantep, Akhisar, Ç.Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'da görev yaparken, bordo-mavililerle oynadığı müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken, 6 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ile resmi maçlarda 4. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi Tekke ile 3 karşılaşmada Karadeniz ekibi 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

