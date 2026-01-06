Aslan dört köşe

Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale çıkan ilk ekip oldu. Karşılaşmaya Galatasaray atak başladı. Mücadelenin 9. dakikasında Sane'nin ortasında kaleci Onana'dan seken topa Sara kafayla dokundu. Kaleci Onana topa sahip oldu. 11'de Olaigbe'nin şutunda kaleci Uğurcan topa müdahale etti. 18'de Ozan'ın pasında Zubkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta gitti. 19'da Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper boş pozisyonda zor olanı yaparak auta yolladı. 38'de Sallai'nin arka direğe yaptığı ortada Barış Alper, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0. 45+2'de Mauro Icardi'nin pasında Eren Elmalı attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

2. YARIDA FARK İYİCE AÇILDI

İkinci yarının başında Galatasaray gole çok yaklaştı. Uğurcan'ın uzun pasında Barış Alper rakip ceza alanı içinde kalesini terk eden Onana'dan önce topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpıp kaleye dönelen topa son anda Onana müdahale ederek mutlak golü önledi. 55'te Olaigbe'in soldan pasında Augusto kale önünde topu filelere yolladı: 2-1. 64'te Barış Alper'in kazanıp yarattığı pozisyonda Sane ceza alanı dışında topu Yunus ile buluşturdu. Yunus boş pozisyonda topu ağlara yollayarak farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. 81'de Kazımcan'ın ceza alanına yerden gördüğü topu Mauro Icardi filelere yolladı ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

CİM-BOM'DAN İLK ZAFER

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Galatasaray, Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk derbi galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, iç sahada Beşiktaş (1-1) ve Trabzonspor'la (0-0), Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçta da 1-1 beraberlikle ayrılıp galibiyet elde edememişti. Cim- Bom, dünkü galibiyetle sezonun ilk zaferinin yanı sıra 2026'nın da ilk maçını galibiyetle kapatarak finale adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekipte, bahis soruşturması çerçevesinde 45 gün hak mahrumiyeti cezası alıp dün takıma dönen Eren de takımının ikinci golünü atarak moral buldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ve Trabzonspor arasında Gaziantep'te oynanan yarı final mücadelesinde tribünler boş kaldı. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki dev müsabakada tribünleri dolduramadı. Kritik mücadelede sarı-kırmızılı taraftarların çoğunlukta olduğu göze çarparken, tribünlerde büyük boşluklar oluştu.

BURUK VE TEKKE'DEN SÜPER KUPA AYARI

Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarında son oynadıkları lig maçlarına göre 3'er değişiklik yaptı. G.Saray teknik patronu Okan Buruk, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor karşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı. Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı oyuna on birde başlayarak 57 gün sonra formasına kavuştu.

SAVIC'I KADROYA ALMADI

Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır ise sakatlığının ardından 3 maç sonra yeniden eldivenleri giydi. Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Süper Li'deki Gençlerbirliği sınavında ilk onbirde görev almıştı. 48 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.