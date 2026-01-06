Karşıyaka buruk sevinç yaşadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde cuma günü Tofaş'ı uzatmada yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Karşıyaka rakiplerinin de kazanmasıyla buruk sevinç yaşadı. Ligde 5 maçtır üst üste yenilen Manisa Basket evinde Galatasaray'ı 86-75 mağlup ederek 4 galibiyete ulaştı. 14 maçta 3 galibiyeti bulunan Kaf-Kaf, rakibinin altında düşme hattında kaldı. Merkezefendi Belediyesi Basket de 4 haftalık galibiyet hasreti sonrası evinde düşme potasında yer alan Büyükçekmece'yi yenerek galibiyet sayısını 5 yaptı. Son dönemde yeni transferlerinin performansı ve antrenör Candost Volkan ile yaptığı çıkışla umutlarını artıran Karşıyaka ilk yarıyı cumartesi günü Bursaspor deplasmanıyla noktalayacak.