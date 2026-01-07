Altınordu defansı düzeltecek

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı öncesi düşme potasından kurtulmanın planlarını yapan Altınordu'da teknik direktör Ender Tıraş, savunmada yaşanan sorunlara çözüm bulacaklarını dile getirdi. Oynanan 18 maçın tamamında gol yenmesinin bu alanda net eksikleri gösterdiğini vurgulayan teknik patron Tıraş, "İkinci yarıda özellikle savunma bölgesine tecrübeli ve net oyuncular kazandırmak istiyoruz" dedi. Takımın potansiyeline inandığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, sahaya yansıtılacak mücadele gücünün belirleyici olacağını söyleyerek, "İkinci yarıda sahada bambaşka bir Altınordu izletmek için çok sıkı çalışacağız. Gerekli takviyelerle bu kulübü hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.