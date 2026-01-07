Emre Nefiz, Serik’e gitti

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma barajıyla arasında 8 puan uzaklıkta bulunan Bucaspor 1928'in eski oyuncusu Emre Nefiz, 1. Lig'e transfer oldu. 2023-24 ve 2024-25'te Buca forması giyen, bu sezonun ilk yarısını ise boşta geçiren 31 yaşındaki orta saha, Serikspor ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerde sözleşme uzatılmayan isimlerden Yılmaz Özeren geçtiğimiz haftalarda Altınordu ile anlaşmıştı, Nizamettin Çalışkan ise Çoruhlu'yla prensipte el sıkıştı. Transfer yasağı devam eden ve ikinci yarıda yine genç oyuncularıyla mücadele edecek Tolga Doğantez'in öğrencileri, pazar günü evinde bir basamak üstünde yer alan Karaman FK ile oynayarak ikinci yarının ilk maçına çıkacak.