Mert Hakan ve Metehan'ın tutukluluğu devam edecek

Mert Hakan ve Metehan’ın tutukluluğu devam edecek

Mert Hakan ve Metehan’ın tutukluluğu devam edecek
"Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın tutukluluk incelemesi yapıldı. 2. Sulh Ceza Hakimliği, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İki futbolcunun aylık tutukluluk incelemesi dün yapıldı. Mahkeme Yandaş ile Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Futbolda bahis soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından başlatılmıştı. Galatasaraylı Metehan ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.
