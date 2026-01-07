Mert Hakan ve Metehan’ın tutukluluğu devam edecek

"Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanan Fenerbahçe
kaptanı Mert Hakan Yandaş
ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı
'nın tutukluluk incelemesi yapıldı. 2. Sulh Ceza Hakimliği, Metehan Baltacı ve Mert Hakan
Yandaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İki futbolcunun aylık tutukluluk incelemesi dün yapıldı. Mahkeme Yandaş ile Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Futbolda bahis soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu
'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından başlatılmıştı. Galatasaraylı Metehan ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.