Orkun Kökçü transferi duyurdu! 'Onunla konuştum, bekliyorum'

Trendyol Süper Lig'e verilen arada sezonunun ikinci yarısı için Antalya'ya giden Siyah-beyazlılar hazırlık sürecine devam ediyor. Beşiktaş'a yaz aylarında transfer olan Orkun Kökçü boma açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın detayları…

"O KADAR İNSAN OLMAZ"

Transferine değinen yıldız oyuncu, "Havalimanında karşılama... Hayatımda ilk kez sevgi hissettim. Feyenoord'daki son senemde de şampiyon olunca sevgi hissetmiştim. Kendi kendime duygusallaşma diyordum havalimanında, ağlama dedim ama kendimi tutamadım. Uçakta konuşuyorduk, şöyle böyle karşılama olacak diye. Kendi kendime 'o kadar insan olmaz' dedim.

"GÜZEL BİR SÜREÇTİ"

Sosyal medyada yorumları, istekleri görmüştüm ama o kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Bir taraftan da Beşiktaş taraftarı hep böyle diyordum, rekorlar kırar. Güzel bir süreçti o. Şu anda beni biraz üzen demek istemiyorum da onun karşılığını daha da çok vermek istiyorum. Ona biraz takılıyorum." diye konuştu.

"KAMP HER AÇIDAN İYİ GEÇİYOR"

25 yaşındaki futbolcu, "Kamp bayağı yoğun geçiyor. Takım olarak iyi bir dönem geçiriyoruz burada. Daha çok kaynaşıyoruz arkadaşlarla. Her açıdan iyi geçiyor kamp. Türkiye'de futbol açısından diğer ülkelere göre inanılmaz bir kaos var. Avrupa'dan gelen bir futbolcu için ilk etapta zor olabilir.

"TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR YER"

En önemlisi kulübün kaos içerisinde olmaması. Bizde öyle bir kaos yok ama sonuçlar daha iyi olabilirdi. Onu da çözmek için hocamızla beraber çalışıyoruz. Türkiye bambaşka bir yer. Ama bu da futbolun daha zevkli olmasını sağlıyor." dedi.

SALİH ÖZCAN AÇIKLAMASI

Orkun, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli takımdan arkadaşı Salih Özcan ile ilgili olarak ise "Salih Özcan ile konuştum. Beşiktaş'ı anlattım, o da bana Dortmund'u anlattı. Ben de bekliyorum." ifadelerini kullandı.