Osimhen ile Lookman tartıştı

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi. Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada G.Saray forması giyen Victor Osimhen iki gol atarak yıldızlaştı. Victor Osimhen, 68. dakikada yerini Simon'a bıraktı. Ancak Victor Osimhen ile ismi Galatasaray ile anılan takım arkadaşı Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu. Bir pozisyon sonrasında hoşnutsuzluğunu dile getiren Victor Osimhen'e, Lookman da sert bir tepki verdi.

Osimhen'in Lookman'a "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırdığı ve daha sonra oyundan çıkmak istediği iddia edildi. Maç sonrası Lookman, Osimhen ile aralarında yaşananlar ile ilgili, "Bu sadece futbol, Victor benim kardeşim. Bunların hiçbiri önemli değil. Osimhen bizim 1 numaralı oyuncumuz. Sorun yok" yanıtını verdi.