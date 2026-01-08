Aslan’dan yerli atağı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda, listesine Süper Lig'de forma giyen iki ismi eklediği ifade edildi. Aslan'ın, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Taha Şahin'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sol bek ve sol stoper pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki Ümit, bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaparken, rakip ağları 1 kez sarstı, 2 de asist yaptı. 1.92 boyundaki savunmacı bir dönem Chelsea altyapısında da forma giymişti.

KURMAYLAR GÖRÜŞECEK

Sağ bek mevkisi için düşünülen Taha Şahin için de ısrarlı olan sarıkırmızılıların, Karadeniz ekibini ikna etmek için şartları zorlayacağı kaydedildi. Yönetimin, önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor yetkilileriyle bir araya gelerek transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.