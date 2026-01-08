Fenerbahçe dört dörtlük

Fenerbahçe; futbol, erkek basketbol, kadın basketbol ve kadın voleybol branşlarında aynı gece dört farklı karşılaşmaya çıkarak oynadığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Futbolda Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor'u 2-0 yenen Kanarya, Süper Kupa'da finale yükseldi. Turkish Airlines EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 mağlup etti. Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı. CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Budowlani engelini 3-0'la geçti.