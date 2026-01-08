Göztepe'den örnek davranış! Bu hakkı ikinci defa kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) titizlikle uyguladığı mali kriterleri eksiksiz yerine getiren ve hiçbir banka borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulüp, harcama limitlerinden tamamen muaf tutulma hakkını ikinci defa kazandı. Birçok kulübün kısıtlı limitler nedeniyle transfer yapmakta zorlandığı zamanda Göztepe, sahip olduğu bu muafiyet sayesinde bütçesini stratejik hedeflerine uygun olarak yönetme ve istediği yatırımı yapma özgürlüğüne sahip tek kulüp olarak öne çıktı.
HİÇBİR ENGEL YOK!
Bu finansal başarı, Sport Republic'in küresel vizyonu ile Onursal Başkan Mehmet Sepil'in yıllardır işlediği disiplinli yönetim anlayışının ortak zaferi olarak değerlendirildi. TFF'nin Türk futbolunu mali disipline sokma çabalarına en profesyonel yanıtı veren Göztepe, güçlü bilançosuyla ligin en güvenilir yapısı haline geldi. Diğer kulüpler TFF limitleri dahilinde hareket etmek zorundayken, Göztepe'nin önünde hiçbir limit engeli bulunmaması, kulübe transfer piyasasında ve stratejik yapılanmada paha biçilemez bir avantaj olacaktır.
VİZYON PROJELER
Banka faizlerine veya yapılandırma borçlarına enerji harcamayan İzmir temsilcisi, tüm kaynağını doğrudan sahaya, tesisleşmeye, akademiye ve stratejik transferler gibi vizyon projelere aktarabilecek.