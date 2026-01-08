Göztepe'den örnek davranış! Bu hakkı ikinci defa kazandı Futbol şubesini 3.5 yıldır Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic şirketinin yönettiği, Trendyol Süper Lig'de yakaladığı başarı, takıma katılan yeni yıldızlar ve tesisleşme hamleleriyle örnek olan İzmir temsilcisi Göztepe, harcama limitlerinden muaf tutuldu. DHA









Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) titizlikle uyguladığı mali kriterleri eksiksiz yerine getiren ve hiçbir banka borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulüp, harcama limitlerinden tamamen muaf tutulma hakkını ikinci defa kazandı. Birçok kulübün kısıtlı limitler nedeniyle transfer yapmakta zorlandığı zamanda Göztepe, sahip olduğu bu muafiyet sayesinde bütçesini stratejik hedeflerine uygun olarak yönetme ve istediği yatırımı yapma özgürlüğüne sahip tek kulüp olarak öne çıktı.

HİÇBİR ENGEL YOK!

Bu finansal başarı, Sport Republic'in küresel vizyonu ile Onursal Başkan Mehmet Sepil'in yıllardır işlediği disiplinli yönetim anlayışının ortak zaferi olarak değerlendirildi. TFF'nin Türk futbolunu mali disipline sokma çabalarına en profesyonel yanıtı veren Göztepe, güçlü bilançosuyla ligin en güvenilir yapısı haline geldi. Diğer kulüpler TFF limitleri dahilinde hareket etmek zorundayken, Göztepe'nin önünde hiçbir limit engeli bulunmaması, kulübe transfer piyasasında ve stratejik yapılanmada paha biçilemez bir avantaj olacaktır.