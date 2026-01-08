Kartal'da hedef Diop

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın’ın listesinde yer alan ve Fulham forması giyen stoperi mercek altına aldı, oyuncunun mali şartları da araştırılıyor.

Süper Lig'de ikinci yarıda zirvedeki rakipleriyle arayı kapatmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını savunma bölgesine yöneltti. Yönetim bu doğrultuda titiz bir çalışma yürütürken, hedefine bu kez Issa Diop'u aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde alt sıralarda yer alan Fransız stoper için ön araştırma yapılması kararı alındı. Yönetim, 28 yaşındaki savunmacının mali şartlarının kulübün transfer bütçesine uyması halinde transfer için resmi adımları atacak. Ancak öncelikle Yalçın'ın alternatif planları arasında yer alan Diop'a 'olur' vermesi gerekecek. YEDİ YILDIR İNGİLTERE'DE

Fransa'da Toulouse altyapısında yetişen Fas uyruklu Diop burada profesyonel olduktan sonra İngiltere'de West Ham formasını de terletti. 2022 yaz transfer döneminde Fulham'a geçiş yapan Fransız stoper, yedi yıldır İngiltere'de forma giyiyor.

